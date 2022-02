La crisi in Ucraina ha inevitabilmente effetti anche sul calcio. La Federcalcio locale ha il diramato il seguente comunicato, in cui si annuncia la sospensione della competizione: “A causa dell’imposizione della legge marziale in Ucraina, il campionato ucraino è stato sospeso”. La Premier League ucraina sarebbe ricominciata domani, con la gara tra Minaj e Zorya.

SITO: Federcalcio Ucraina