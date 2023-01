La Federcalcio brasiliana non ci sta: “La maglia della Nazionale è un simbolo dell’allegria del nostro popolo”

La Federcalcio brasiliana si è imposta in maniera molto decisa sul tema relativo all’utilizzo “politico” della storica maglia del Brasile. I seguaci del leader Bolsonaro, ormai ex presidente destituito da Lula, hanno spesso utilizzato la divisa Seleçao per manifestare o prendere parte a saccheggi e blocchi stradali. Questo il comunicato della Cbf: “La maglia della nazionale brasiliana è un simbolo dell’allegria del nostro popolo. E’ fatta per tifare, emozionarsi, amare il Paese. La Cbf è un ente apolitico e democratico, e auspica che la maglia della Seleçao venga usata per unire e non per dividere i brasiliani. La federazione stigmatizza con forza il fatto che la nostra maglia venga usata per commettere atti antidemocratici e di vandalismo”.

Foto: archyde