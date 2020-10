La Federazione peruviana: “Lapadula ha iniziato le procedure per la nazionalità”

Gianluca Lapadula scenderà probabilmente molto presto in campo con la Nazionale del Perù. La notizia era già nell’aria, ma ci ha pensato la Federazione calcistica del Paese sudamericano a rendere noto che Lapadula proprio in questi giorni ha avviato le pratiche per ottenere la nazionalità. L’attaccante del Benevento va a caccia di una convocazione e del sogno mondiale dopo aver indossato in una sola occasione la maglia azzurra, precisamente contro San Marino. Non essendo una gara ufficiale, però, il giocatore ha la possibilità di vestire la casacca di un’altra selezione.

Il calciatore è nato in Italia da padre italiano e madre peruviana.

Foto: bolavip.com