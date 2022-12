La famiglia Pelé riunita in ospedale: “L’essenza del Natale”

La famiglia di Pelè si è riunita alla vigilia di Natale nell’ospedale di San Paolo per stare accanto alla leggenda del calcio, ricoverata da circa un mese per problemi renali e cardiaci legati anche al peggioramento del cancro al colon. Su Instagram si la figlia di O’Rei, Kely Nascimento, ha pubblicato la foto di famiglia riunita all’ospedale ‘Einstein’, ma nell’immagine la stella brasiliana non era visibile: “Quasi tutti noi. Buon Natale. Gratitudine, amore, unione, famiglia. L’essenza del Natale. Vi ringraziamo tutti per tutto l’amore e la luce che ci inviate“.

Foto: Instagram Kely Nascimento