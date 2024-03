La famiglia di Joe Barone ha lasciato l’ospedale San Raffaele

Permane la preoccupazione per la saluta del direttore generale della Fiorentina Joe Barone. La famiglia del dirigente, composta dalla moglie e dai suoi quattro figli, ha lasciato circa mezz’ora fa l’ospedale San Raffaele di Milano, dove il DG si trova ricoverato in terapia intensiva in seguito al malore accusato ieri. Al fianco di Barone, per ora, restano il direttore sportivo dei viola Daniele Pradè, il dottor Luca Pengue ed il responsabile della comunicazione Alessandro Ferrari.

