La FA scagiona Hatzidakis sulla gomitata a Robertson: “Non intraprenderemo ulteriori azioni”

La FA archivia il caso riguardante la gomitata data dal guardalinee a Andy Robertson alla fine di Liverpool–Arsenal finito 2-2. Il parapiglia è scoppiato quando Constantine Hatzidakis ha colpito il terzino dei Reds, sollevando le proteste dello scozzese. Ecco il comunicato ufficiale della federcalcio inglese dove scagiona l’azione del guardalinee: “Abbiamo esaminato a fondo tutte le prove in relazione al recente incidente ad Anfield che ha coinvolto il difensore del Liverpool Andrew Robertson e l’ufficiale di gara Constantine Hatzidakis, e non intraprenderemo ulteriori azioni. Il nostro processo completo ha comportato la revisione di dichiarazioni dettagliate di Liverpool e PGMOL, nonché molteplici angolazioni di riprese video, in relazione all’incidente”

Foto: Robertson Liverpool Foto AS