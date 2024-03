La FA accusa Tonali: il giocatore avrebbe effettuato 50 scommesse sul calcio in Inghilterra. Il comunicato

Sarà una Pasqua poco serena per Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle. La Football Association inglese ha reso noto, tramite un comunicato, di aver messo sotto accusa il calciatore italiano per 50 scommesse sul calcio durante il suo periodo inglese. Si tratta di un’accusa ben diversa da quella che riguarda i fatti per cui è stato giudicato colpevole e squalificato per 10 mesi, in Italia. Ecco quando apparso sul sito della federazione: “Sandro Tonali è stato accusato di cattiva condotta in relazione a presunte violazioni delle regole sulle scommesse della FA. Si presume che il centrocampista del Newcastle United abbia violato 50 volte la FA Rule E8 scommettendo su partite di calcio tra il 12 agosto 2023 e il 12 ottobre 2023″.

Foto: sito Newcastle