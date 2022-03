La durissima analisi di Evra: “Una volta c’erano Marchisio, Vidal, Pirlo. Oggi Arthur non fa un cambio gioco”

Farà sicuramente parlare la pesantissima uscita dalla Champions della Juve, caduta ieri sera 3-0 in casa contro il Villarreal. A Prime Video la durissima accusa di Evra, ex bianconero: “Sono veramente deluso da cosa ha fatto vedere la Juve: non c’è qualità, soprattutto a centrocampo. Prima c’erano i Marchisio, i Vidal, i Pirlo, oggi Arthur non l’ho visto fare un cambio di gioco e questo era importante per fare la differenza. Per me Allegri sta facendo miracoli. Prendendo Vlahovic si va nella direzione giusta, ma questa è la Champions. Dusan ha fatto tanti movimenti per ricevere un pallone, è incredibile, ma la Juventus ha avuto un possesso di palla troppo lento”.

FOTO: L’Equipe