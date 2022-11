La doppietta di Mbappé fa volare i bleus. Inutile la rete di Christensen. Francia-Danimarca finisce 2-1

Termina per 2-1 il big match tra Francia e Danimarca, a Mbappè risponde Christensen. Dopo un primo tempo a reti bianche, dove a farla padrone è principalmente. Nessuna delle due compagini riesce a prevalere rispetto all’altra, primo tempo di grinta e confusione dove si fanno notare soprattutto i due motorini del centrocampo. L’occasione più importante finisce sui piedi di Mbappè che però calcia alto quasi un rigore in movimento. L’ultimo squillo di un primo tempo giocato a grande ritmo e che prelude ad una ripresa ancora più infocata. Entrambe le squadre rientrano in campo avendo con primo pensiero di non subire gol, le linee difensive ergono un muro tenendo il baricentro basso affidandosi alle ripartenze veloci. La occasioni più chiare sono comunque quasi sempre costruite dalla Francia sul lato destro, dove Dembelè crea più problemi alla difesa danese. Al 60′ la partita si sblocca. Prateria lasciata dalla Danimarca, Theo sul lato sinistra va in sovrapposizione e serve Mbappé che in area non sbaglia e segna l’1-o trafiggendo Schmeichel. Al 67′ minuto c’è la risposta danese, Christensen si agguanta sul pallone dopo un calcio d’angolo di Eriksen, anticipa tutti e segna la prima rete danese nella competizione, portando la partita in parità. La Francia dopo il gol subito e la Danimarca ha diverse occasioni, prima con Lindstrom e dopo con Braitwhaite. La Francia però non muore mai, i cambi ridanno linfa alla squadra. Griezmann trova in area con un cross Mbappè che a due metri, di coscia, fa gol che dà la vittoria alla Francia che vola agli ottavi.

Foto: Twitter Euro 2024