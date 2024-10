La doppietta di Lewandowski nel Clasico infrange un record storico. Ecco quale

Nella sua esperienza al Barcellona Lewandowski continua inesorabilmente a infrangere record. 14 gol in 11 partite in questa stagione, di cui due nel Clasico di ieri sera, concluso con un poker tutto a tinte blaugrana. La doppietta, siglata in soli 141 secondi (54′, 56′) è la più rapida in un Real Madrid-Barcellona dal 1965 ad oggi. Altro record surclassato dall’ex Bayern, che a 36 anni continua a riconfermarsi come uno degli attaccanti più prolifici ed impattanti d’Europa. E il Barcellona se lo gode.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona