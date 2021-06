La doppietta di Dolberg e i gol di Maehle e Braithwaite mandano la Danimarca ai quarti. Galles battuto 4-0

La Danimarca elimina il Galles nel primo ottavo di finale di questi Europei. Alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam è andata in scena una partita dominata per grandi tratti dai danesi e vinta alla fine per 4-0. Il Galles è partito bene all’inizio salvo poi cadere sotto i colpi della Danimarca. Apre le danze Dolberg, schierato al posto di Youssuf Poulsen che ha dovuto dare forfait. Primo gol che arriva al 27′ con un gran tiro da fuori. Al 48′ Dolberg segna la sua doppietta personale approfittando di un rimpallo in area, mentre Maehle chiude la questione siglando il 3-0 all’88’. Il Galles termina in dieci dopo l’espulsione di Wilson al 90′ e poco dopo arriva la rete di Braithwaite per il 4-0 finale. Un’ottima Danimarca passa avanti ai quarti, cosa non scontata dopo lo spavento di Eriksen.

Foto: Twitter Euro 2020