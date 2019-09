La domenica di Balotelli: gol in A dopo 1468 giorni e quell’ingresso in campo con la figlia

Una domenica dal sapore speciale per Balotelli. Alla sua seconda presenza con la maglia del Brescia, SuperMario si è sbloccato: trafitto Ospina con un colpo di testa su corner di Tonali nella sfida del San Paolo contro il Napoli. “Balo” è tornato così al gol in Serie A dopo oltre 4 anni, per la precisione da 1468 giorni. La sua ultima rete nel nostro campionato risaliva infatti al 22 settembre 2015 quando, con la maglia del Milan, aveva aperto le marcature su punizione nel successo per 3-2 contro l’Udinese. Una vita dopo (o quasi) Balotelli torna ad esultare in Italia, nonostante la sconfitta del suo Brescia contro l’armata di Ancelotti. E l’attaccante italiano ha dedicato il gol a una persona speciale: sua figlia Pia, 6 anni, che Mario ha tenuto teneramente in braccio all’ingresso delle squadre in campo al San Paolo. Poi la dedica alla sua piccola, con post e foto sui social: “Un sogno che si avvera, ti amo amore mio” scrive Balotelli su Instagram. Una giornata dalle mille emozioni per SuperMario…

Foto: Instagram personale Balotelli