La difesa dell’Inter è da record: la squadra di Inzaghi può stabilire un nuovo primato italiano

L’Inter sembra collezionare clean sheet in questa stagione. La squadra di Simone Inzaghi ha tenuto la porta inviolata, difesa da Sommer e, in due occasioni, da Audero, per ben 19 volte su 30 partite disputate in campionato. Dato che ne fa la migliore difesa nei cinque principali campionati europei. Il record assoluto in Serie A si avvicina sempre di più: i nerazzurri devono riuscire a non subire gol per altre 3 partite sulle 8 rimanenti, per superare la Juventus e stabilire il nuovo primato.

Foto: sito Inter