La deposizione di Fagioli: “Ho scommesso anche su Torino-Milan, mai sulla Juve. Ripagherò Gatti e Dragusin”

Tuttosport ha pubblicato alcuni stralci della deposizione di Nicolò Fagioli: “È stato Tonali a suggerirmi di giocare su un sito illegale. Lo fanno in tanti nell’Under 21. Ho scommesso su tutto, anche su Torino-Milan, mai sulla Juve. Sono disperato per i debiti, ho chiesto prestiti sia a Gatti che a Dragusin, ma ripagherò tutti. Contro il Sassuolo feci un errore e piansi in panchina”.

Foto: Instagram Fagioli