La denuncia social di Rodrygo: “Ho ricevuto insulti razzisti dopo Brasile-Argentina”

L’attaccante del Real Madrid, Rodrygo, è stato vittima di insulti razzisti sui social network, dopo la sconfitta per 0-1 al Maracanà contro l’Argentina di Messi.

Il giocatore ha così denunciato sul proprio account Instagram ufficiale: “I razzisti sono sempre in servizio. I miei social sono stati invasi da insulti e sciocchezze di ogni tipo. Non facciamo fargli fare quello che vogliono, se non ci comportiamo come pensano che dovremmo, se indossiamo qualcosa che gli dà fastidio, se non abbassiamo la testa quando ci attaccano, se non occupiamo spazi che pensano siano loro, i razzisti agiscono con il loro comportamento criminale. Sfortuna, non ci fermeremo”.

Foto: Twitter Real Madrid