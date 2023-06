La denuncia di Kamanzi: “Cancellieri mi ha messo le mani al collo dopo il fischio finale. Sono rimasto scioccato”

A VG, il calciatore norvegese Kamanzi ha accusato Cancellieri per un episodio avvenuto al termine della sfida tra Italia e Norvegia che ha chiuso il cammino degli azzurri nell’Europeo U21. Ecco le sue parole: “La loro ala destra si è arrabbiatata un po’ con me. Non so perché. Mi ha afferrato il collo due volte, e mi ha detto delle cose. Poi Klaesson è arrivato e lo ha fermato. Sicuramente ti arrabbi se qualcuno ti mette un braccio in gola e nessuno lo vede. Sono rimasto scioccato perché nessuna telecamera lo ha visto. Lo ha fatto due volte e poi è corso negli spogliatoi. Comunque pazienza, sono fuori anche loro”.

Foto: Instagram Cancellieri