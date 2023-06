La denuncia di Joelinton: “Dopo la sfida contro l’Arsenal ho ricevuto insulti razzisti”

Intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro della Nazionale brasiliana, il centrocampista offensivo del Newcastle, Joelinton, ha denunciato un episodio di razzismo di cui è stato vittima nel corso di questa stagione, a seguito della sfida di campionato contro l’Arsenal, giocata a inizio maggio: “Questo è un momento importante per parlare di razzismo, perché è da tanto che discutiamo ma ci sono cose che devono essere cambiate. Parliamo di lotta al razzismo, ma non siamo molto cambiati. Il razzismo non è una cosa di ora, è da tanto tempo che succede e nel 21° secolo vediamo ancora certe cose… Difficile accettare e credere che ci stiamo evolvendo se succedono cose del genere anche adesso. Dopo la partita contro l’Arsenal ho ricevuto dei messaggi in cui erano contenuti insulti razzisti…”.

Foto: Instagram Joelinton