La denuncia della Romania Under 21: “Gli ungheresi ci hanno chiamato zingari”

Brutta pagina di razzismo che potrebbe avere risvolti pesanti per l’Ungheria Under 21. Come riportato dai giornalisti rumeni e dal capitano della Romania Under 21 Marius Marin, giocatore del Pisa, diversi giocatori dell’Ungheria avrebbero più volte ripetuto epiteti razzisti nei confronti dei calciatori rumeni, nel corso della sfida del pomeriggio vinta dalla Romania per 2-1, valida per gli Europei Under 21. Con una Instagram Story, Marin, centrocampista del Pisa, denuncia l’accaduto: “Ci hanno chiamati zingari per tutta la partita”, scrive il giovane centrocampista.

Nessuna sanzione è stata presa durante la partita, chiaramente eventuali indagini sono sottoposte dalla Procura Federale.

BREAKING: Romania’s U21 captain Marin claims Hungary’s players called the Romanians ‘gypsies’ throughout the game. No action was taken. pic.twitter.com/BrpOnCQNnG — Emanuel Roşu (@Emishor) March 27, 2021

Foto: UEFA