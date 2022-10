La denuncia del Liverpool: “Vili cori sulle tragedie e atti di vandalismo da parte dei tifosi del City”

Partita delicata, in campo e fuori, quella tra Liverpool e Manchester City terminata per 1-0 in favore dei Reds. Al termine della partita, il Liverpool ha diffuso un duro comunicato nei confronti dei tifosi dei Citizens: “Siamo profondamente delusi per aver sentito dei vili cori legati alle tragedie avvenute negli stadi di calcio, provenienti dal settore degli ospiti, durante la partita di oggi ad Anfield. La stessa zona di spalti è stata vandalizzata con dei graffiti dello stesso tenore. Conosciamo l’impatto che un tale comportamento ha sulle famiglie, sui sopravvissuti e su tutti coloro che hanno avuto un legame con questi disastri. Stiamo lavorando in collaborazione con le autorità competenti e collaboreremo anche con il Manchester City, per fare tutto quanto è necessario per assicurarci che tali comportamenti siano sradicati una volta per tutte dal mondo del calcio”.

Foto: Liverpool Twitter