La decisione della Federcalcio spagnola: niente supplementari nella Supercoppa

Secondo quanto riportato da Marca, la Federcalcio spagnola ha deciso che negli impegni di gennaio di Supercoppa spagnola, le partite non comprenderanno tempi supplementari. Decisione presa sulla falsa riga di quanto fatto anche in Italia, con l’obiettivo di risparmiare minuti di gioco ai calciatori. Quindi, in caso di pareggio nei 90 minuti regolamentari si andrà direttamente ai calci di rigore. A giocarsi il trofeo, vi saranno Athletic Bilbao, Barcellona, Maiorca e Real Madrid.

Foto: Instagram Barcellona