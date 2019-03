La DC Comics denuncia il Valencia: logo simile a quello di Batman

La DC Comics prepara una battaglia legale contro il Valencia. La casa editrice statunitense ha accusato il club spagnolo di aver copiato il logo di Batman e ha presentato all’Ufficio per la proprietà intellettuale dell’Unione europea (UIPO) una lettera contro il Valencia per il logo commemorativo in occasioni del centenario del club. Come riporta El Confidencial, l’accusa della DC Comics è quella di creare confusione al pubblico tra i due loghi. La denuncia è attualmente congelata, visto che ai due contendenti sono stati concessi 22 mesi di tempo per raggiungere un accordo, con possibilità quindi fino al 30 ottobre 2020 per il Valencia di utilizzare il logo senza problemi. Un portavoce del club spagnolo ha commentato così la notizia a El Confidencial: “Non smetteremo di usare il pipistrello perché lo dice la DC Comics, non esiste un marchio commerciale che abbia un’esclusiva mondiale sui pipistrelli. Quando questo club ha iniziato a giocare con un pipistrello sul petto, negli Stati Uniti stavano dando la caccia ai bisonti”.

Foto: Twitter ufficiale Valencia