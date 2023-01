Serata particolare per l’Inter e per Milan Skriniar, che seguirà dalla tribuna l’incrocio di Coppa Italia contro l’Atalanta dopo un finale di mercato bollente. Prima del fischio d’inizio dei quarti di finale, la Curva Nord ha voluto mandare un messaggio al centrale slovacco, ma non solo: “Calciatori e società. L’Inter si ama e si rispetta”.

Foto: curva nord instagram