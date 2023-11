La Curva Fiesole non sarà sugli spalti per la gara con la Juventus: il comunicato

La Curva Fiesole ha reso noto con un comunicato che, con la decisione di giocare regolarmente la partita, non sarà presente sugli spalti domani sera in occasione di Fiorentina-Juventus. Ecco la nota condivisa sui social:

“Come tutti sapete, la Curva Fiesole ha espresso la propria idea rispetto alla gara di Fiorentina-Juventus. La tragica crisi che ha colpito la nostra città ha messo in ginocchio intere famiglie e avrà delle conseguenze a lungo termine. Per questo avevamo chiesto con un comunicato il rinvio della partita: per rispetto verso chi soffre, per concentrare le energie in maniera propositiva, per non lasciare nessuno indietro. Da coloro che hanno rovinato il mondo del pallone, fregandosene di qualunque cosa che non sia racimolare quattro spiccioli da sponsor e TV, chiudendosi in una bolla fatta di speculazione e profitto, non ci aspettavamo niente di diverso. Questi sono i loro “valori”.

Foto: Violanews com