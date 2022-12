La Croazia va ai quarti di finale. Giappone battuto ai calci di rigore. Di Pasalic il gol decisivo

La Croazia si qualifica ai quarti di finale del Mondiale in Qatar dopo aver battuto il Guappone ai calci di rigore. Decisivi gli errori iniziali di Minamino e Nitoma. Gara che si era conclusa sull’1-1 dopo i 90 minuti e i tempi supplementari.

I nipponici erano passati in vantaggio sull’ 1-0 con un gol di Maeda, al 42′ del primo tempo. Un tempo che i nipponici hanno ben interpretato, mettendo in enorme difficoltà la Croazia, con i vice campioni del Mondo apparsi poco pericolosi davanti e che hanno creato pochi problemi al portiere del Giappone.

Croazia che ha reagito e al 55′ ha trovato il gol del pareggio con Ivan Perisic, che di testa ha insaccato alle spalle del portiere nipponico. Croazia che ha sfiorato la rete del successo con Modric, con un destro da fuori strepitoso, perfetta la risposta del portiere Gonda.

Finisce 1-1, si va ai supplementari, primi extratimes di questa edizione dei campionati del Mondo.

Nei supplementari poche emozioni, la Croazia ha provato a vincerla, facendo anche cambi illustri, con Modric e Perisic sostituiti a inizio supplementari, senza pensare quindi a eventuali calci di rigore. Il Giappone però ha retto alla grandissima, provando poi a ripartire e impensierire la compagine europea.

Non bastano i supplementari e per la prima volta a questi Mondiali, si va ai calci di rigore.

Parte il Giappone con Minamino che sbaglia. Vlasic per la Croazia segna. Sbaglia anche Nitoma per i nipponici, mentre l’interista Brozovic segna e porta la Croazia sul +2. La Croazia si complica la vita con Livaja che calcia sul palo. Ma Yoshida sbaglia ancora il quarto rigore. Gol decisivo di Pasalic che regala i quarti alla Croazia.

