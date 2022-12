La Croazia manda a casa il Brasile e va in semifinale dopo i rigori (5-3)

La prima frazione di gioco tra Brasile e Croazia è stata abbastanza monotona a livello di occasioni. Le due squadre hanno tenuto ritmi alti per praticamente tutto il primo tempo, con la squadra di Dalic che ha limitato le sfuriate degli attaccanti brasiliani, grazie ad una diga in difesa che ha retto benissimo gli urti di Neymar, Vinicius, Raphinha e Richarlison, che non si sono mai resi pericolosi davvero. Nel secondo tempo il Brasile si rende più pericoloso con Neymar e Paqueta su tutti. Per sfortuna dei verdeoro, Livakovic, autore di una partita da urlo, salva a più riprese la porta del Brasile, due volte su Neymar e poi con un miracolo clamoroso su Lucas Paquetà. Qualche pecca di attenzione in alcune occasioni nel secondo tempo per la Croazia, ma per sua fortuna in porta c’è Livakovic, che ha parato l’impossibile. Ai supplementari, Brozovic si divora un gol da non sbagliare. Il Brasile, invece, crea una sola occasione e la sfrutta. Neymar, dopo un’azione da manuale del calcio iniziata proprio da lui, entra in area e salta Livakovic per poi, a porta vuota, segnare il gol che, per un solo momento, spedisce il Brasile alle semifinali, salvo poi subire gol da Petkovic, attaccante croato che manda la partita ai rigori con un siluro dal limite dell’area.

Ecco i calci di rigore:

Vlasic parte per primo e non sbaglia

Rodrygo sbaglia il primo rigore per il Brasile

Majer insacca Alisson con un tiro centrale

Casemiro segna il primo gol del Brasile ai rigori

Modric spiazza Alisson, gol

Pedro spiazza Livakovic e segna il primo gol al suo Mondiale

Orsic segna un rigore angolatissimo

Marquinhos prende il palo

A causa dell’errore di Marquinhos, passa la Croazia. 5-3 ai rigori.

Foto: Instagram Modric