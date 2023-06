La Croazia è in finale di Nations League. Battuta l’Olanda 4-2 dopo i tempi supplementari. Sfiderà la vincente di Italia-Spagna

La Croazia è la prima finalista della Uefa Nations League. Vittoria in rimonta per 4-2 in casa dell’Olanda, dopo i tempi supplementari, Olanda che è la padrona di casa di queste final 4.

Olanda che era passata in vantaggio nel primo tempo al 34′ con Malen. Nella ripresa, rimonta della Croazia che pareggia con Kramaric su rigore al 55′ e passa in vantaggio sul 2-1 con l’atalantino Pasalic al 73′. Nel recupero, al 96′, Lang pareggia per l’Olanda e porta la gara ai supplementari.

Nell’extra time, parte meglio l’Olanda, che ha un paio di occasioni, ma la Croazia esce alla distanza e segna il 3-2 con Petkovic al 98′. Olanda che si sbilancia, fioccano le occasioni per la Croazia in contropiede, traversa di Pasalic, poi al 115′, rigore per i croati, che Modric non sbaglia per il 4-2 finale.

La Croazia vola in finale dove domenica sera sfiderà la vincente di Italia-Spagna.

Foto: Intagram Modric