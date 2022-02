La crisi dell’Inter vista da Lautaro: il Toro non vede più rosso da 7 partite

Non è il miglior momento per l’Inter, che dall’inizio del 2022 ha dovuto affrontare un tour de force con impegni complicati, e ravvicinati, su tutti i fronti. Le prestazioni recenti della squadra affermano che la squadra bene o male continua a produrre diverse occasioni da gol, ma a mancare è la precisione sotto porta. Ciò che in particolare colpisce di più è il tunnel in cui sembra incappato Lautaro Martinez. Il Toro, infatti, ormai è a secco da 7 partite contando solo il campionato. Si tratta di una serie negativa che non gli capitava dal 2019, che però poteva essere interrotta al 72′ della partita di ieri, quando da mezzo metro l’argentino ha spedito clamorosamente fuori. L’assenza di gol nerazzurri, peraltro, pone fine alla lunghissima striscia dell’Inter di partite consecutive in casa con almeno un gol realizzato, ben 32. Il problema, però, è un altro: la percentuale realizzativa delle ultime sei partite si è più che dimezzata se confrontata a quella delle prime 19 partite (da 2,6 reti per gara a 1).

Foto: Twitter Inter