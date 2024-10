La Cremonese pensa sempre a Corini: confermate le indiscrezioni di ieri

Sono giorni difficili per Giovanni Stroppa, si attende una decisione definitiva da parte della Cremonese. Confermate le indiscrezioni di ieri di Gianluigi Longari per Sportitalia sull’interessamento da parte del club grigiorosso per Eugenio Corini che potrebbe ripartire da Cremona dopo l’esperienza a Palermo.

#Cremonese valutazioni in corso per la panchina. Se si decidesse per l’esonero di Stroppa tra i nomi sondati ci sarebbe anche quello di #Corini. — Gianluigi Longari (@Glongari) October 7, 2024

Foto: Sito Palermo