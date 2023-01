La Cremonese in campo con Vialli: l’immagine sulle maglie

La Cremonese scende in campo sul prato del Bentegodi prima del match contro il Verona, in ricordo di Gianluca Vialli, cresciuto calcisticamente nella squadra della sua città. I lombardi si presentano dunque con l’immagine dell’ex attaccante sulle maglie, la stessa sarà parte della divisa da gioco, all’interno delle maniche:

