La Cremonese fa tremare l’Olimpico, ma la doppietta di Milinkovic-Savic riporta la Lazio al secondo posto (3-2). Espulso Sarri

La Cremonese fa tremare l’Olimpico, ma la rete di Milinkovic-Savic all’89’ riporta la Lazio al secondo posto: 3-2. La gara si è sbloccata dopo appena 4’ grazie alla rete di Hysaj: Immobile inventa un passaggio al bacio per il compagno che si infila in area alle spalle di Ferrari e spiazza Sarr. Insiste la Lazio, ma il tiro di Vecino è centrale e di facile lettura per Sarr. Arriva anche la prima occasione per la Cremonese, ma il tiro di Tsadjout esce di poco a lato. Al 37’ arriva anche il raddoppio biancoceleste con Milinkovic-Savic: cross di Pedro dalla destra, il numero 21 biancoceleste anticipa Bianchetti e con un tocco morbido col destro e di prima batte Sarr. Nella ripresa i grigiorossi accorciano le distanze con Galdames che con un destro preciso sul secondo palo batte Provedel. E quattro minuti dopo, al 58’, è arrivato anche il gol del pareggio per la Cremonese: nasce tutto da un cross dalla destra che supera Ciofani e raggiunge Lazzari che non controlla e fa carambolare il pallone prima sul palo e poi in fondo alla rete. Immediata la reazione di Sarri che fa entrare Felipe Anderson al posto di Pedro. Ed è proprio il brasiliano a rendersi subito pericolo con una conclusione dalla distanza, parata da Sarr, sulla ribattuta si fionda Immobile ma trovando ancora la risposta dell’estremo difensore grigiorosso. Al 76’ la Lazio sfiora il vantaggio con Milinkovic Savic che va in porta di testa ma Ferrari recupera e salva la Cremonese sulla linea allontanando il pallone con un colpo di tacco. Ci prova poi anche Vecino col destro ma Meite fa muro. All’89’ la svolta: da calcio d’angolo, Milinkovic riceve il pallone e di testa firma la doppietta che riporta i biancocelesti in vantaggio all’Olimpico. Al 92’ spazio anche per Radu alla sua ultima partita all’Olimpico dopo 15 anni, con tutto lo stadio ad applaudirlo per la sua carriera in biancoceleste. Al 95’ è arrivato anche il rosso diretto a Maurizio Sarri per proteste. L’allenatore della Lazio ha contestato la decisione dell’arbitro di concedere un calcio di punizione alla Cremonese dalla sua trequarti. Termina così 3-2 all’Olimpico, la Lazio vola a quota 71 punti e si riprende il secondo posto.