La Cremonese è ancora viva. Spezia battuto 2-0 (Ciofani-Vasquez). Zona salvezza a -3

La Cremonese lancia un chiarissimo segnale alle pretendenti alla salvezza. I grigiorossi lotteranno fino alla fine. Fondamentale successo allo Zini nello scontro diretto contro lo Spezia.

Un risultato, per quanto visto nel primo tempo, assolutamente bugiardo, con uno Spezia che è stato padrone del campo, sfiorando diverse palle gol, ma brava la Cremonese asfruttare l’unica palla gol con Ciofani al 41′.

Nella ripresa, Spezia alla ricerca del pareggio, ma brava la Cremonese al 77′ a sfruttare la palla gol con Vasquez e a chiudere la gara.

Successo fondamentale per i grigiorossi, che volano a 24 punti, a -3 da Spezia e Verona che sono a 27 (Verona con una gara in meno). La corsa salvezza è ancora apertissima.

Foto: Instagram Cremonese