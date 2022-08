La Cremonese difende Radu: “Abbiamo perso da squadra”. E condivide il significato di empatia

La Cremonese dalla parte di Ionut Radu. Il portiere della Cremo, dopo aver sfoderato delle grandi parate, ha macchiato la prestazione con un errore che è costato caro alla sua squadra. Il club grigiorosso questa mattina, con un post sui social, ha difeso il suo portiere protagonista della papera che ha permesso alla Fiorentina di vincere 3-2 allo scadere: “Ogni giocatore della Cremonese come tale fa parte di una famiglia, di una società, di un gruppo. Ogni applauso e ogni critica nei confronti di un singolo è rivolto sempre a tutta la squadra. Perché tale siamo, uniti sia in campo che fuori dal campo“, ha scritto sui social la Cremonese che poi ha condiviso il significato della parola ’empatia. “L’abbiamo scritto dopo la gara: abbiamo perso da squadra, vinceremo da squadra“, si legge in un altro post.

Foto: Cremonese Instagram