LA COREA DEL SUD HA UN NUOVO EROE: HEE-CHAN HWANG, L’UOMO DELLA PROVVIDENZA

All’Education City Stadium di Doha è scoppiata la festa di Son e compagni: la Corea del Sud ha piegato 2-1 il Portogallo e ha staccato il pass per gli ottavi di finale contro il Brasile. Un’autentica impresa che porta la firma di Hee–Chan Hwang.

Hwang è il prototipo dell’attaccante completo più che quello del bomber di razza: rapido, dotato di un’ottima visione di gioco e di un’intelligenza tattica, l’ex Salisburgo non eccelle nel dribbling e nel gioco aereo ma sicuramente garantisce un apporto preziosissimo in fase offensiva, anche grazie al suo grande agonismo, che gli ha fatto meritare il soprannome di “Toro”.

Hwang Hee-chan è nato il 26 gennaio 1996, a Chuncheon. Ma la sua famiglia si è trasferita a Bucheon subito dopo la sua nascita. Ha iniziato a giocare a calcio alla Singok Elementary School di Uijeongbu. Nel 2008, ha segnato il maggior numero di gol sia nel torneo Hwarangdaegi che nella Dongwon Youth Cup (competizioni giovanili nazionali sudcoreane). Prestazioni che gli sono valse la chiamata nella squadra Nazionale U12 della Sud Corea. Hwang ha segnato 22 gol nella Kanga Cup, stabilendo un nuovo record del torneo. Con prestazioni eccezionali in queste competizioni, ha ricevuto il primo premio del Cha Bum-kun Football Award, assegnato ai migliori calciatori giovanili della Corea del Sud.

Terminato il percorso di studi alla Singok Elementary School, è entrato nella Pohang Jecheol Middle School e ha iniziato a giocare nella squadra Pohang Steelers U15, la squadra di calcio della scuola. Nel 2011, la sua squadra ha vinto la divisione della scuola media della Korean National School League, ospitata dalla Korea Football Association, ricevendo il premio MVP della competizione.

Affermatosi come uno dei calciatori più promettenti della Corea del Sud, il Salisburgo, da sempre attentissimo ai giovani, non se l’era lasciato sfuggire e inizialmente l’aveva “parcheggiato” al Liefering, con cui giocò un’ottima prima stagione in Europa. L’anno successivo, dopo altri sei mesi passati nella seconda divisione austriaca, venne finalmente aggregato al Salisburgo, con cui inizialmente fece fatica, per poi diventare praticamente imprescindibile sia per Oscar Garcia che per Marco Rose. Hwang fu tra i protagonisti della grandiosa cavalcata in Europa League, che si concluse solo in semifinale per un gol al 116esimo minuto del marsigliese Rolando.

In estate molti club tedeschi cominciarono a interessarsi a quel promettente attaccante, che venne preso in prestito dall’ambizioso ma decaduto Amburgo, dove, però, non riuscì a mantenere le alte aspettative dei tifosi, anche a causa di un ambiente estremamente deluso per la prima storica retrocessione in Zweite. Hwang, quindi, ritornò in Austria, nella sua Salisburgo, dove ha giocato la sua ultima stagione. 16 gol e 22 assist in 40 partite rappresentano un bottino sicuramente degno di nota, e, infatti, il Lipsia non se lo lasciò sfuggire, pagandolo 15 milioni, data la corsia preferenziale che può vantare con i salisburghesi (entrambi club Red Bull).

Il 12 novembre 2020 arriva il debutto in Germania condito con gol e assist contro il Norimberga nel primo turno della DFB-Pokal dove ha fatto il suo debutto. Ha aiutato il Lipsia a raggiungere la finale DFB-Pokal 2021 segnando contro il VfL Wolfsburg e il Werder Bremen, ma non è riuscito a segnare nella sua prima stagione di Bundesliga tedesca.

Il 29 agosto 2021 Hwang cambio nuovamente maglia e si trasferisce in prestito per una stagione al Wolverhampton. L’11 settembre arriva il primo gol con la maglia dei Wolves in trasferta contro il Watford al suo debutto come sostituto del secondo tempo in una vittoria per 2-0. Ha poi segnato i suoi primi gol a Molineux il 2 ottobre, calando una doppietta valsa la vittoria per 2-1 sul Newcastle. Il 26 gennaio 2022 il Wolverhampton annuncia il riscatto e il 1 luglio 2022 ha firmato un contratto fino al 2026 con il club inglese.

Ancora a secco in Premier League, mai utilizzato in Qatar (fino a ieri), Hwang ci ha messo appena 24′ per lasciare il segno in questa edizione della Coppa del Mondo. Un gol che vale una carriera, la Corea del Sud ha un nuovo eroe: Hee-Chan Hwang.

