La Coppa Italia è della Juve per la quindicesima volta! Vlahovic stende l’Atalanta (1-0). Espulso Allegri

La Coppa Italia è della Juventus! I bianconeri vincono 1-0 all’Olimpico contro l’Atalanta. La partita si sblocca dopo appena 4′ e passare in vantaggio sono gli uomini di Massimiliano Allegri: verticale di Cambiaso, Vlahovic scappa su Hien e batte Carnesecchi. E al 9′ arriva anche l’occasione per il raddoppio dei bianconeri, ma Gatti non è reattivo sulla sponda di McKennie. Con il passare dei minuti inizia a venire fuori anche l’Atalanta. Tenta di accendersi un paio di volte Lookman in solitaria ma senza creare grossi grattacapi alla retroguardia della Juve. La migliore occasione del primo tempo per la Dea capita sul mancino di De Ketelaere che manda alto sopra la traversa. Al 77′ arriva anche il raddoppio bianconero: cross dalla destra di Cambiaso per il taglio a centro area di Dusan Vlahovic che sfiora quanto basta per insaccare. Ma dopo revisione Var il gol viene annullato per fuorigioco del serbo. All’80’ Lookman prova a liberarsi al tiro dal limite, fa partire un destro e centra il palo alla sua sinistra. Da legno a legno. Infatti, all’83’, la traversa nega la gioia del gol a Miretti. L’Atalanta si riversa in avanti, la Juventus si difende e prova a colpire in contropiede. Al 93′ arriva un brivido per i bianconeri con Ederson che, sugli sviluppi di calcio d’angolo, ci prova con un bel diagonale, ma Perin è attento. Una punizione che ha fatto infuriare Allegri che, dopo proteste plateali, viene espulso da Maresca. Termina così 1-0 all’Olimpico, la Juventus vince – per la quindicesima volta della sua storia – la Coppa Italia. Il quinto successo per Massimiliano Allegri. Per l’Atalanta, invece, arriva la terza finale persa.

Foto: Instagram Juventus