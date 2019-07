La Conmebol risponde a Messi: “Accuse infondate e inaccettabili”

Dopo il terzo posto della sua Argentina in Coppa America, Lionel Messi non ha partecipato alla premiazione per “non prendere parte alla corruzione”, come dichiarato dallo stesso giocatore del Barcellona dopo il 2-1 al Cile. Non si è fatta attendere la risposta della Confederazione Sudamericana, la Conmebol, che ha replicato alle parole del cinque volte Pallone d’Oro con un comunicato. “Nel calcio a volte si vince e a volte si perde e un pilastro fondamentale del fair play è accettare i risultati con realtà e rispetto, così come le decisioni arbitrali, che sono umane e per questo non saranno mai perfette. E’ inaccettabile che in una competizione alla quale hanno partecipato 12 squadre, tutte nelle stesse condizioni, vengano lanciate accuse infondate che non corrispondono alla verità e mettono in dubbio l’integrità della Copa America. Queste rappresentano una mancanza di rispetto verso la competenza di tutti i calciatori partecipanti e le centinaia di professionisti della Conmebol, istituzione che dal 2016 continua a lavorare incessantemente per garantire trasparenza, professionalità e sviluppo nel calcio sudamericano”.

Foto Marca