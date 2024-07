La Conmebol dopo Colombia-Uruguay: “Condanniamo fortemente gli atti di violenza nel calcio”

La Confederazione Sudamericana di Calcio si esprime sulla partita che ha fatto scandalo in tutto il mondo, giocatasi nella notte italiana fra Uruguay e Colombia. A fare scalpore è stata la maxi rissa andata in scena fra i giocatori della Celeste ed i tifosi avversari al termine del match. Ecco che dunque l’organo principale del calcio Sudamericano si è espresso, pur senza nominare mai i nomi delle due Nazionali coinvolte. La Conmebol ha emesso il seguente comunicato: “La Conferedazione Sudamericana di calcio condanna fermamente gli atti di violenza nel calcio. Il nostro lavoro parte dalla convinzione che il calcio unisca e connetta attraverso i suoi valori positivi. Non c’è posto per intolleranza e violenza dentro e fuori dal campo. Invitiamo tutti nei giorni che mancano a tirare fuori la passione per sostenere la propria nazionale e per avere una festa indimenticabile”.

Foto: Twitter Conmebol