La conferma di Pioli: “Ibra non ci sarà. L’ho rimproverato”

Durante la conferenza stampa di vigilia alla sfida contro la Juventus, Stefano Pioli si è soffermato anche sulle condizioni di Ibrahimovic, che ieri a seguito di un Tic Toc aveva dato una speranza di poterlo vedere in campo domani sera: “L’ho rimproverato, perché dopo quelle immagini sono stato tempestato di messaggi. Sta meglio e sta lavorando bene, ma non sarà della partita domani”.

Parole di fiducia invece quelle per Rafael Leao, che da quando è stato utilizzato da punta come vice-Ibra sembra aver trovato la sua dimensione: “Rafa sta crescendo tanto, ha delle caratteristiche che sono fondamentali per la squadra. Con ragazzi giovani e talentuosi bisogna dargli tempo di crescere, capirli, lavorare per migliorarli ogni giorno”

Foto: Instagram Milan