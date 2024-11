La conferma di Calhanoglu: “Ho sentito pizzicare nella stessa zona dello scorso infortunio. Domani farò gli esami”

Ansia Inter per le condizione di Hakan Calhanogòlu. Come abbiamo scritto, il centrocampista turco è uscito per infortunio durante Turchia-Galles. Lo stesso calciatore nerazzurro ha confermato il problemino avuto, affermando che si tratta della stessa zona interessata dallo scorso infortunio.

Queste le sue parole: “Sono trascorse due settimane da quando sono rientrato dal mio infortunio, ma la stessa zona mi ha fatto di nuovo male, ho sentito pizzicare. Sono uscito perché non volevo correre rischi, domani farò una risonanza magnetica”

Foto: sito Inter