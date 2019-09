La condanna di Infantino: “Razzismo? In Italia la situazione non migliora, è grave”

Gianni Infantino, presidente della FIFA, è intervenuto ai microfoni Rai soffermandosi anche sui recenti episodi di razzismo negli stadi italiani: “Il razzismo si combatte con l’educazione, condannandolo, parlandone, non si può avere razzismo nella società e nel calcio. In Italia la situazione non è migliorata, è grave. Cori contro Dalbert? Bisogna identificare gli autori e buttarli fuori dagli stadi. Ci vuole, come in Inghilterra, la certezza della pena. Non bisogna avere paura di condannare i razzisti, dobbiamo combatterli fino alla fine”.

Foto: sito ufficiale FIFA