La compagna di Ibanez sui social: “Basta insulti e minacce, capita a tutti di sbagliare”

I social sono sfogo per “tifosi” per prendersela con i calciatori dopo alcuni errori che determinano una sconfitta. Ultima vittima è stato Ibanez, difensore della Roma, reo dell’errore contro la Lazio nel derby, che di fatto è costato il ko ai giallorossi.

La compagna di Ibanez, Bruna, ha così scritto sui social: “Basta con gli insulti ai giocatori e alle loro famiglie. Tutti possono sbagliare, ma questo non dà diritto di oltrepassare una certa soglia. Dovete smettere di pensare di avere questo diritto. Parlate così tanto e non vi accorgete di essere sgradevoli in prima persona. Risparmiatevi questo male. Dovete riflettere sui vostri atteggiamenti e notare quanto siete superficiali, vuoti e col cuore pieno di rabbia e malvagità. Non mi piace parlare di queste cose ma penso che a tutto ci sia un limite. Capisco il vostro dispiacere e anche la rabbia di alcuni tifosi. Ma gli errori accadono a tutti. Siate rispettosi e non maleducati”.

Foto: twitter Roma