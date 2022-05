La compagna di Dybala: “Mio padre lo chiama ogni settimana per convincerlo ad andare al River”

Queste sono le ultime settimane di Paulo Dybala alla Juve, che come noto non rinnoverà col club bianconero. Oriana Sabatini, la sua fidanzata, a TycSports ha confessato che in famiglia si sta provando a indirizzare la scelta dell’ex Palermo “Mio padre vuole solo portarlo al River, ne parlano ogni settimana. Non so cosa risponde Paulo (ride, ndr). Boca? Guarda, prima di farlo andare al Boca… mio padre farà un bel casino”.

FOTO: Twitter Juventus