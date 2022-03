La Colombia dice addio al Mondiale, parla James: “Dolore profondo, non dovrà più capitare”

L’ultimo giro di partite nel sempre ostico girone sudamericano ha consegnato il Perù agli spareggi per accedere al Mondiale in Qatar (contro una tra Australia ed Emirati Arabi). Tra le grandi deluse c’è indubbiamente la Colombia di James Rodriguez ed è proprio l’estroso trequartista che, attraverso Instagram, ha espresso il proprio malcontento: “La cosa più bella che mi sia capitata nella mia carriera da calciatore è stato partecipare a due Mondiali e rappresentare la maglia che amo di più, quella della mia nazionale. Oggi provo un dolore profondo. Credo che il nostro Paese abbia il talento e i giocatori per prendere sempre parte al Mondiale.

Mi sento triste e non solo per me stesso, ma anche per i miei compagni che meritano di brillare. Non so cosa ci riserverà il futuro, se ci sarò o no. Quello che so è che perdere mi spezza il cuore, mi ha infastidito non essere classificato e questo non può più succedere. Voglio che la Colombia vada a tutti i Mondiali, che i titoli arrivino nelle diverse competizioni e categorie. Dobbiamo pianificare, unire le forze e lavorare sodo sia per gli aspetti amministrativi che sportivi per mostrare ancora una volta al mondo la forza e il talento della nostra terra“.

Foto: Twitter Colombia