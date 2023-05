La Clivense (ex Chievo) di Sergio Pellissier è in serie D. A soli due anni dalla sua fondazione, il club continua la sua scalata nel calcio italiano. Con il 3-0 rifilato allo Schio, nel campionato di Eccellenza veneta, la Clivense ha raggiunto la matematica promozione in serie D con una giornata di anticipo.