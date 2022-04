La classifica del girone di ritorno, al comando c’è la Juve. Roma da Champions, Hellas e Sassuolo in Europa

Quello in corso è senza dubbio un campionato particolare, con tutte le big che hanno vissuto momenti di difficoltà: nel girone di ritorno, del resto, l’Inter ha mancato il successo per diverse gare ma appare in ripresa, mentre il Milan ha perso punti nelle ultime due partite. La classifica dopo il giro di boa ha al comando la Juventus, seguita dal Napoli e dai rossoneri di Stefano Pioli.

Questa la classifica, che vede anche la Roma in zona Champions ed Hellas Verona e Sassuolo in posizioni europee:

Juventus 28

Napoli 27

Milan 26

Roma 25

Lazio 24

Sassuolo 21

Verona 21

Fiorentina 21*

Inter 20*

Spezia 17

Cagliari 15

Torino 14

Atalanta 13*

Udinese 13*

Genoa 11

Bologna 10*

Sampdoria 9

Salernitana 7*

Empoli 7

Venezia 5*

*una partita in meno

Foto: Twitter Juventus