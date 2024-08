La classifica dei migliori allenatori per ESPN: Simone Inzaghi al 7° posto. Segue Gasperini, Thiago Motta 11°

ESPN ha stilato la classifica dei migliori allenatori al mondo. In esame sono stati presi in considerazione solo i tecnici con almeno una stagione completa alla guida di una prima squadra e sono stati esclusi quelli fermi da 2 o più anni come Zinedine Zidane. Non presenti, invece, i commissari tecnici. Al primo posto c’è Pep Guardiola del Manchester City, seguito dal “nostro” Carlo Ancelotti, ora al Real Madrid. Seguono al terzo posto Jurgen Klopp, fermo dopo l’esperienza al Liverpool e Mikel Arteta dell’Arsenal al quarto. Poi Xabi Alonso del Bayer Leverkusen in quinta posizione e Luis Enrique del PSG in sesta.Tra gli allenatori di Serie A quello meglio piazzato in questa speciale graduatoria è Simone Inzaghi dell’Inter, che si trova al settimo posto. Di seguito la classifica completa:

1. Guardiola (Manchester City)

2. Ancelotti (Real Madrid)

3. Klopp (svincolato)

4. Arteta (Arsenal)

5. Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

6. Luis Enrique (PSG)

7. Inzaghi (Inter)

8. Gasperini (Atalanta)

9 Pochettino (svincolato)

10. Valverde (Athletic)

11. Thiago Motta (Juventus)

12. Tuchel (svincolato)

13. Emery (Aston Villa)

14. Simeone (Atletico Madrid)

15. Slot (Liverpool)

16. Amorim (Sporting CP)

17. Mourinho (Fenerbahce)

18. Flick (Barcellona)

19. Pioli (svincolato)

20. Xavi (svincolato)

21. Michel (Girona)

22. Postecoglou (Tottenham)

23. Glasner (Crystal Palace)

24. Schmidt (Benfica)

25. Hoeness (Stoccarda)

26. Lopetegui (West Ham)

27. Rose (Lipsia)

28. Allegri (svincolato)

29. Fonseca (Milan)

30. Iraola (Bornemouth)

31. Alguacil (Real Sociedad)

32. Howe (Newcastle)

33. De Zerbi (Marsiglia)

34. Ten Hag (Manchester United)

35. Sarri (svincolato)

36. Conte (Napoli)

37. Rodgers (Celtic)

38. Maresca (Chelsea)

39. Potter (svincolato)

40. Silva (Fulham)

41. Italiano (Bologna)

42. Kompany (Bayern Monaco)

43. Baraja (Valencia)

44. Roy (Brest)

45. Hutter (Monaco)

46. Terzic (svincolato)

47. Dyche (Everton)

48. Farioli (Ajax)

49. Moyes (svincolato)

50. O’Neil (Wolverhampton) Foto: Instagram Inter