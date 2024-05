La Chapecoense scrive al Torino nella ricorrenza di Superga: “Uniti dal destino, per sempre amici”

Nel giorno della commemorazione per i 75 anni dalla tragedia di Superga, il Torino riceve anche la vicinanza della Chapecoense. “Uniti dal destino, per sempre amici”, ha scritto il club brasiliano sui propri profili social. La Chapecoense è stata suo malgrado al centro di un fatto di cronaca simile a quello legato all’incidente di Superga. Nel novembre del 2016, l’aereo che stava trasportando la squadra brasiliana dalla Bolivia alla Colombia precipitò non lasciando scampo a 71 delle 77 persone a bordo.

Foto: Instagram Chapecoense