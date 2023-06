La Champions League che verrà: le squadre già qualificate alla fase a gironi

Con la vittoria del Siviglia ai calci di rigore contro la Roma, saranno ben cinque le spagnole qualificate alla prossima Champions League. Prima fascia per il Napoli e le altre squadre già certe di aver vinto il proprio campionato, ovvero il Barcellona, il Paris Saint-Germain, il Manchester City (finalista anche dell’edizione in corso), il Benfica e il Bayern Monaco. La prima fascia si completerà con le vincitrici della Champions (se non dovesse essere il City) e il Siviglia vincitore della finale della Puskas Arena. Il Real Madrid è sicuro della seconda fascia, così come il Manchester United, il Borussia Dortmund, l’Atletico Madrid, il Lipsia, il Porto e l’Arsenal. Chi ha vinto invece il proprio campionato ma non sarà in prima fascia per il ranking delle federazioni saranno il Feyenoord, la Stella Rossa, il Salisburgo, il Celtic e lo Shakhtar Donetsk. Ed ecco che aabbiamo le 26 squadre qualificate di diritto alla fase a gironi. Le ultime 6 arriveranno dai playoff: 4 di esse dal percorso campioni e 2 dal percorso piazzate.

FASE A GIRONI

Teste di serie

Siviglia (Spagna)

Manchester City (Inghilterra)

Barcellona (Spagna)

Napoli (Italia)

Bayern Monaco (Germania)

Paris Saint-Germain (Francia)

Benfica (Portogallo)

Testa di serie o seconda fascia

Inter (Italia)

Testa di serie o terza fascia

Feyenoord (Olanda)

Seconda fascia

Real Madrid (Spagna)

Manchester United (Inghilterra)

Borussia Dortmund (Germania)

Atlético (Spagna)

Lipsia (Germania)

Porto (Portogallo)

Arsenal (Inghilterra)

Seconda o terza fascia

Shakhtar Donetsk (Ucraina)

Terza fascia

Salisburgo (Austria)

Milan (Italia)

Lazio (Italia)

Stella Rossa (Serbia)

Terza o quarta fascia

Real Sociedad (Spagna)

Celtic (Scozia)

Newcastle (Inghilterra)

Quarta fascia

Union Berlino (Germania)

Lens (Francia)

