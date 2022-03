La carriera di Reine-Adelaide riparte: in campo col Lione dopo 13 mesi

È stata durissima, ma alla fine Jeff Reine-Adelaide è riuscito a tornare in campo. Il trequartista del Lione era assente dai campi di gioco da circa 13 mesi quando si ruppe il legamento crociato nella partita tra Nizza (era in prestito) e Monaco. Nonostante la giovane età, è nato nel 1998, la sua carriera sembrava potesse già chiudersi in quanto nel 2019 era già stato operato al ginocchio destro. Fortunatamente, il timore di dover appendere le scarpette al chiodo è stato definitivamente messo da parte all’83’ della partita giocata dal Lione a Lorient: Peter Bosz ha sostituito Lucas Paquetà e ha scelto proprio Reine-Adelaide per rimpiazzarlo. Il francese poi ha pubblicato un tweet con l’immagine di copertina: “Tredici mesi dopo, non bastano le parole per descrivere le emozioni di questa serata“.

Foto: Twitter Reine-Adelaide