La carica di Perisic: “Da ora sono tutte finali e dobbiamo vincerle tutte”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Roma, Ivan Perisic è intervenuto a Inter Tv: “Big match con la Roma? Tutte sono big per noi, sono tutte finali e dobbiamo essere concentrati in ogni partita, dobbiamo vincerle tutte. Mi piace più fare assist che gol, quando posso cerco i miei compagni. L’importante è che vinca la squadra. In carriera ho giocato in varie posizioni ma mi trovo meglio sull’ala sinistra”.

FOTO: Twitter Inter