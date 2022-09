La carica di Pedro: “Lottiamo più uniti che mai. Giovedì un’altra partita importante”

Dopo il ko della Lazio in casa contro il Napoli per 1-2, Pedro prova a guardare avanti e lancia un messaggio sui social ai compagni in vista della sfida di giovedì contro il Feyenoord: “Continuiamo a lottare, insieme e uniti più che mai!! Giovedì abbiamo un’altra partita importante, andiamo ragazzi!“.

Foto: Pedro Twitter